Итальянская биатлонистка-красавица выиграла первую гонку Кубка мира, Джима – в ТОП-10

В субботу открылся биатлонный сезон в главном соревновании сезона – Кубке мира. Сегодня в Финляндии состоялись две "индивидуалки", в которых за промах спортсменам добавляют минуту к показанному времени. Ранее индивидуальную гонку у мужчин сенсационно выиграл норвежец.

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Представительницы прекрасного пола преодолели 15 км с четырьмя огневыми рубежами. В итоге лучшей оказалась 30-летняя итальянская звезда Доротея Вирер, опередившая немку Дениз Херрманн всего на 0,8 секунды! Причем Вирер отстрелялась без промахов, а соперница один раз пульнула мимо. Далее сразу три места заняли шведки, а "бронза" досталась Йоханне Скоттхейм (+24,1 сек.), поразившей все мишени.

Смотрите привлекательные фото Доротеи Вирер – самой красивой биатлонистки мира.

На дистанцию вышли и пятеро украинок. Лучшей из наших оказалась киевлянка Юлия Джима – на 10-м месте. Она не сделала ни одного промаха, но проиграла победительнице 1 мин. 55 сек. Дарья Блашко – 25-я (+3.01,7; 1 промах), Вита Семеренко – 58-я (+5.42,8; 3), Елена Пидгрушная – 61-я (+5.55,1; 4), Екатерина Бех – 64-я (+6.01,9; 4).

Читайте календарь Кубка мира сезона-2020/2021.

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Вспомним, как украинок награждали бронзовыми медалями чемпионата мира-2020:

Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

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