Олимпийскую чемпионку вернули в сборную Украины перед спринтом на Кубке мира

Первый этап Кубка мира по биатлону сразу же взял высокий темп. Только сегодня провели изнурительные индивидуальные гонки, а завтра уже состоятся спринтерские. Причем, как у женщин, так и мужчин. В субботу итальянка Доротея Вирер выиграла "индивидуалку" на Кубке мира в Финляндии.

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Тренерский штаб украинской сборной принял во внимание такое плотное расписание гонок и поберег Валентину Семеренко на воскресный спринт. Сегодня одна из наших олимпийских чемпионок не выходила на старт. В пятерке наших девчат завтра она заменит Екатерину Бех. Вместе с Валей 7,5 км побегут Вита Семеренко, Елена Пидгрушная, Дарья Блашко и Юлия Джима, которая в индивидуальной гонке стала 10-й, не сделав ни одного промаха.

В мужской квинтет на спринт (10 км) заявили: Дмитрия Пидручного, Артема Приму, Богдана Цымбала, Руслана Ткаленко и Тараса Лесюка. По сравнению с "индивидуалкой" у парней также одна замена: Лесюк выйдет вместо Антона Дудченко.

Мужской спринт начнется в 11:30, женский – в 14:40. Читайте полный календарь Кубка мира сезона-2020/2021.

Смотрите, как украинки получали бронзовые медали ЧМ-2020 за успех в эстафете:

Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

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