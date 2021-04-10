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Волшебник Лэнь стал самым забивным украинцем в НБА и получает за это миллионы

10 апреля, 13:44

Елена Павлова Елена Павлова

Наш центровой выдал сильный матч с Голден Стэйт Уорриорз

Центровой Вашингтон Уизардс Алексей Лэнь набрал 15 очков в победном матче НБА против Голден Стэйт Уорриорз (110:107) и стал самым результативным украинцем в Национальной ассоциации. Ранее "громовой" защитник из Черкасс вошел в элитный клуб в Америке.

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Алексей вышел в стартовой пятерке "волшебников" и провел на паркете продуктивные 20 минут. За это время он набрал 15 очков (5/9 двухочковых, 5/5 штрафных), сделал 5 подборов, 1 передачу и 1 блок-шот. А после финального свистка оказалось, что Лэнь покорил отметку в 4000 очков в НБА. И это лучший показатель среди украинских игроков за океаном.

Алексей Лэнь против Голден Стэйт

Алексей Лэнь против Голден Стэйт / Фото: Reuters

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До этого рекорд по набранным очкам принадлежал "Украинскому поезду" Виталию Потапенко (3995), который выступал за Кливленд, Бостон, Сиэтл и Сакраменто. В первой пятерке также двукратный чемпион НБА в составе Лейкерс Станислав Медведенко (1390), Александр Волков (1019), игравший за Атланту, и нынешний защитник Оклахома-Сити Святослав Михайлюк (1010).

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Ранее стала известна зарплата Алексея Лэня в "Вашингтон Уизардс", куда он перебрался на один год. Наш 27-летний центровой за это время получит от "волшебников" 2,3 миллиона долларов.

Отметим, что такие же деньги светили Лэню и в "Торонто". Однако в канадском клубе, подписавшем контракт с украинцем 30 декабря, уже 19 января соглашение расторгли, посчитав, что Алекс им не нужен.

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Всего в НБА Лэнь проводит уже восьмой сезон. В 2013-м году уроженец Антрацита был выбран на драфте Финикс Санз под 5-м номером. Затем выступал в Атланте, Сакраменто и Торонто.

Смотрите сюжет про Алексея Лэня

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очки рекордсмен НБА Алексей Лэнь Виталий Потапенко Голден Стейт Вашингтон Уизардс
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