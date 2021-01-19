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Украинский великан остался без клуба НБА, который обещал ему 2,3 миллиона

19 января, 23:22

Елена Павлова Елена Павлова

Алексей Лэнь дебютировал за "Торонто" только в конце декабря

Буквально 30 декабря самый дорогой украинский баскетболист Алексей Лэнь дебютировал за "Торонто", а сегодня стало известно, что центровой остался без команды НБА. Канадский клуб прекратил сотрудничество с Лэнем, хотя в межсезонье подписал с игроком годичный контракт.

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Алексей Лэнь, "Торонто"

Алексей Лэнь, "Торонто" / Фото: Reuters

Ради выступления за "Торонто" Лэнь пошел на рекордное понижение зарплаты в НБА. За текущих сезон он должен был получить 2,3 миллиона долларов. Однако ни у команды, ни у центрового чемпионат не задался с самого начала. "Динозавры" впервые за последние 15 лет начали сезон с трех поражений подряд.

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В сумме Лэнь провел за "Рэпторс" семь встреч. В среднем он набирал 2,3 очка, делал 1,6 подбора за 10,9 минуты на площадке. Последние матчи украинец пропустил из-за протоколов НБА, связанных с коронавирусом.

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Алексей Лэнь/Фото Toronto Raptors

Алексей Лэнь/Фото Toronto Raptors

Напомним, что прошлый сезон Лэнь начинал в "Атланте", но по ходу чемпионата был обменян в "Сакраменто". За год он сыграл 55 матчей, набирал 8 очков и делал 5,8 подбора в среднем за игру. Ранее Алексей также выступал за "Финикс". За семь сезонов в НБА в среднем набирал 8 очков и делал 6,3 подбора.

А в июле Лэнь пережил коронавирус и заточение в гостиничном номере.

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Алексей Лэнь и его девушка Видео: Instagram

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