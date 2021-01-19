Український велетень залишився без клубу НБА, який обіцяв йому 2,3 мільйона

Олексій Лень дебютував за "Торонто" тільки в кінці грудня

Буквально 30 грудня найдорожчий український баскетболіст Олексій Лень дебютував за "Торонто", а сьогодні стало відомо, що центровий залишився без команди НБА. Канадський клуб припинив співпрацю з Ленем, хоча в міжсезоння підписав із гравцем річний контракт.

Реклама

/ Фото: Reuters

Заради виступу за "Торонто" Лень пішов на рекордне зниження зарплати в НБА. За поточний сезон він повинен був отримати 2,3 мільйона доларів. Однак ні у команди, ні у центрового чемпіонат не склався від самого початку. "Динозаври" вперше за останні 15 років почали сезон із трьох поразок поспіль.

Читайте також: Поцілунок з неможливого положення: перше фото українського велетня з НБА і його спекотної дівчини

Реклама

В сумі Лень провів за "Репторс" сім зустрічей. В середньому він набирав 2,3 очка, робив 1,6 підбора за 10,9 хвилини на майданчику. Останні матчі українець пропустив через протоколи НБА, пов'язані з коронавірусом.

В тренді Технічна поразка Україні: команду Шевченка можуть помилувати 16 лютого

Олексій Лень/Фото Toronto Raptors

Нагадаємо, що минулий сезон Лень починав в "Атланті", але по ходу чемпіонату був обміняний в "Сакраменто". За рік він зіграв 55 матчів, набирав 8 очок і робив 5,8 підбора в середньому за гру. Раніше Олексій виступав також за "Фінікс". За сім сезонів у НБА в середньому набирав 8 очок і робив 6,3 підбора.

А в липні Лень пережив коронавірус і ув'язнення в готельному номері.

Реклама

Дивіться, як недавно Олексій побував на американських гірках із дівчиною

Олексій Лень і його дівчина Відео: Instagram

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама