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Український велетень залишився без клубу НБА, який обіцяв йому 2,3 мільйона

19 січня, 23:22

Олена Павлова Олена Павлова

Олексій Лень дебютував за "Торонто" тільки в кінці грудня

Буквально 30 грудня найдорожчий український баскетболіст Олексій Лень дебютував за "Торонто", а сьогодні стало відомо, що центровий залишився без команди НБА. Канадський клуб припинив співпрацю з Ленем, хоча в міжсезоння підписав із гравцем річний контракт.

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/ Фото: Reuters

Заради виступу за "Торонто" Лень пішов на рекордне зниження зарплати в НБА. За поточний сезон він повинен був отримати 2,3 мільйона доларів. Однак ні у команди, ні у центрового чемпіонат не склався від самого початку. "Динозаври" вперше за останні 15 років почали сезон із трьох поразок поспіль.

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В сумі Лень провів за "Репторс" сім зустрічей. В середньому він набирав 2,3 очка, робив 1,6 підбора за 10,9 хвилини на майданчику. Останні матчі українець пропустив через протоколи НБА, пов'язані з коронавірусом.

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Олексій Лень/Фото Toronto Raptors

Олексій Лень/Фото Toronto Raptors

Нагадаємо, що минулий сезон Лень починав в "Атланті", але по ходу чемпіонату був обміняний в "Сакраменто". За рік він зіграв 55 матчів, набирав 8 очок і робив 5,8 підбора в середньому за гру. Раніше Олексій виступав також за "Фінікс". За сім сезонів у НБА в середньому набирав 8 очок і робив 6,3 підбора.

А в липні Лень пережив коронавірус і ув'язнення в готельному номері.

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Олексій Лень і його дівчина Відео: Instagram

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