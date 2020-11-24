Украинец пошел на рекордное понижение зарплаты в НБА: подробности контракта Лэня

Алексей Лэнь выступает в НБА уже семь сезонов

Как мы писали ранее, украинский баскетболист Алексей Лэнь подпишет контракт с клубом НБА "Торонто Рэпторс". ESPN разузнал условия личного контракта с украинцем. По информации источника, Лэнь получит за сезон 2,3 миллиона долларов.

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Это самая маленькая заработная плата Алексея за всю его карьеру в НБА. Даже в 2013 году, когда украинец только перебрался за океан и подписал контракт с "Финис Санз", его оклад составлял 3,5 миллиона долларов.

27-летний Лэнь в прошлом сезоне набирал в среднем 8 очков и 4,8 подбора в 55 играх за "Атланта Хокс" и "Сакраменто Кингз". У него в среднем 8 очков, 6,3 подбора и 1 блок-шот в 467 играх за семь сезонов в НБА.

Напомним, что в июле Лэнь перенес коронавирус и заточение в гостиничном номере.

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Смотрите, как Лэнь играл в прошлом сезоне против "Торонто"

Алексей Лэнь в игре "Сакраменто" против "Торонто", 15 очков, 2 блок-шота, 7 подборов

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