Українська
$ 28,37
33,76
  1. Новости спорта
  2. Новости баскетбола

Украинец пошел на рекордное понижение зарплаты в НБА: подробности контракта Лэня

24 ноября, 17:49

Александр Трикиша Александр Трикиша

Алексей Лэнь выступает в НБА уже семь сезонов

Как мы писали ранее, украинский баскетболист Алексей Лэнь подпишет контракт с клубом НБА "Торонто Рэпторс". ESPN разузнал условия личного контракта с украинцем. По информации источника, Лэнь получит за сезон 2,3 миллиона долларов.

Реклама

Читайте также: Поцелуй из невозможного положения: первое фото украинского великана из НБА и его знойной девушки

Это самая маленькая заработная плата Алексея за всю его карьеру в НБА. Даже в 2013 году, когда украинец только перебрался за океан и подписал контракт с "Финис Санз", его оклад составлял 3,5 миллиона долларов.

27-летний Лэнь в прошлом сезоне набирал в среднем 8 очков и 4,8 подбора в 55 играх за "Атланта Хокс" и "Сакраменто Кингз". У него в среднем 8 очков, 6,3 подбора и 1 блок-шот в 467 играх за семь сезонов в НБА.

В тренде
"Ще не вмерла" в Москве! Сумасшедший украинец-скалолаз выиграл чемпионат Европы, обставив россиянина

Напомним, что в июле Лэнь перенес коронавирус и заточение в гостиничном номере.

Реклама

Смотрите, как Лэнь играл в прошлом сезоне против "Торонто"

Алексей Лэнь в игре "Сакраменто" против "Торонто", 15 очков, 2 блок-шота, 7 подборов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

баскетбол НБА Алексей Лэнь Торонто Рэпторс
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Все игроки одного из ведущих клубов Украины заразились коронавирусом
Все игроки одного из ведущих клубов Украины заразились коронавирусомБаскетбол
Игроки сборной Украины выгнали из команды натурализованного легионера
Игроки сборной Украины выгнали из команды натурализованного легионераБаскетбол
Отказался от зарплаты в 50 миллионов! А мог стать первым в истории НБА
Отказался от зарплаты в 50 миллионов! А мог стать первым в истории НБАБаскетбол
Чемпионка-каратистка поразила трюками с баскетбольными мячами
Чемпионка-каратистка поразила трюками с баскетбольными мячамиБаскетбол
Красотку Селену Гомес заметили на свидании со звездой НБА, который ради нее постригся
Красотку Селену Гомес заметили на свидании со звездой НБА, который ради нее постригсяБаскетбол
Сборной Украины не дали усилиться гигантом из
Сборной Украины не дали усилиться гигантом из "Барселоны"Баскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять