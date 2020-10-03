Поцелуй из невозможного положения: первое фото украинского великана из НБА и его знойной девушки

Очаровательная шеф-повар из Атланты Анджела Джейди признается, что до Алекса она не знала, что такое любовь

Звездный украинский баскетболист Алексей Лэнь, до последнего времени скрывавший личную жизнь за семью замками, теперь открыл ее публике нараспашку. На днях 27-летний украинский центровой клуба НБА "Сакраменто Кингз" с годовой зарплатой 4 255 000 долларов раскрыл свою новую возлюбленную – знойную шеф-повара из Атланты Анджелу Джейди, которую Лэнь назвал своей королевой. А сегодня Алекс и его королева опубликовали первое совместное фото, показав, как проводят время в одном из американских парков аттракционов.

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Влюбленные обнародовали фото своего поцелуя, сделанного в невероятно сложном положении. Прильнуть друг к другу губами 216-сантиметровому Алексу и ее девушке не помешала ни разница в росте, ни наличие в руках у них фастфуда – стакана с напитком у баскетболиста и тарелки, полной еды, у Анджелы. Несмотря на все эти сопутствующие обстоятельства, Лэнь, наклонившись, с легкостью заключил девушку в объятия. Вот что значит любовь!

"Я никогда не понимала любовь или что она на самом деле значит. Но теперь... Мы просто неразлучны", – подписала фото поцелуя с Алексом Лэнем Анджела Джейди у себя в Instagram

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Напомним, ранее Алекс Лэнь встречался с темнокожей баскетболисткой Эссенс Таунсенд, с которой познакомился еще в студенческие годы. Однако их отношения со временем сошли на нет.

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