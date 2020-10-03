Поцелуй из невозможного положения: первое фото украинского великана из НБА и его знойной девушки

Звездный украинский баскетболист Алексей Лэнь, до последнего времени скрывавший личную жизнь за семью замками, теперь открыл ее публике нараспашку. На днях 27-летний украинский центровой клуба НБА "Сакраменто Кингз" с годовой зарплатой 4 255 000 долларов раскрыл свою новую возлюбленную – знойную шеф-повара из Атланты Анджелу Джейди, которую Лэнь назвал своей королевой. А сегодня Алекс и его королева опубликовали первое совместное фото, показав, как проводят время в одном из американских парков аттракционов.
Влюбленные обнародовали фото своего поцелуя, сделанного в невероятно сложном положении. Прильнуть друг к другу губами 216-сантиметровому Алексу и ее девушке не помешала ни разница в росте, ни наличие в руках у них фастфуда – стакана с напитком у баскетболиста и тарелки, полной еды, у Анджелы. Несмотря на все эти сопутствующие обстоятельства, Лэнь, наклонившись, с легкостью заключил девушку в объятия. Вот что значит любовь!
"Я никогда не понимала любовь или что она на самом деле значит. Но теперь... Мы просто неразлучны", – подписала фото поцелуя с Алексом Лэнем Анджела Джейди у себя в Instagram
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Напомним, ранее Алекс Лэнь встречался с темнокожей баскетболисткой Эссенс Таунсенд, с которой познакомился еще в студенческие годы. Однако их отношения со временем сошли на нет.
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