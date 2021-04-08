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Только пятый украинец в истории. "Громовой" защитник вошел в элитный клуб в Америке

8 апреля, 18:13

Елена Павлова Елена Павлова

Ранее это удавалось таким легендам, как Медведенко и Волков

Атакующий защитник Оклахома-Сити Тандер Святослав Михайлюк стал лишь пятым украинцем в истории НБА, набравшим в матчах Лиги более 1000 очков. Ранее мы рассказывали о "громовом" дебюте миллионера из Черкасс в сильнейшей лиге мира.

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Святослав Михайлюк/Фото okcthunder.com

Святослав Михайлюк/Фото okcthunder.com

Юбилейные очки Михайлюк набрал в матче регулярного чемпионата с Шарлотт Хорнетс (102:113). Украинский баскетболист заработал 12 баллов, сделал 3 подбора и 5 передач за 31 минуту на паркете, но "гром" из Оклахомы проиграл.

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Раньше из украинских баскетболистов до отметки в 1000 очков в НБА добирались только Виталий Потапенко (3995), Алексей Лэнь (3985, продолжает карьеру), Станислав Медведенко (1390) и Александр Волков (1019).

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Отметим, что Михайлюк проводит третий сезон в НБА. Он принял участие в 145 матчах, набирая 6,9 очка в среднем за встречу. Святослав начинал карьеру в Лос-Анджелес Лейкерс, которые выбрали его под 47-м номером драфта-2018.

Перед дедлайном-2019 Михайлюка обменяли в Детройт Пистонс, где он выступал два года.

Но в марте 2021-го Михайлюк был обменян из Детройта в Оклахому-Сити. В новой команде его зарплата составляет 1,7 млн долларов за сезон.

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Смотрите, как Михайлюк тренировался в НБА

Святослав Михайлюк. Тренировка украинца в НБА Видео: Instagram

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очки достижение НБА баскетболист Святослав Михайлюк Оклахома-Сити Тандер
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