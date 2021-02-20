Украина задавила чемпиона Европы! Наш американец дожал Словению в отборе на ЧЕ-2022

"Сине-желтые" идут на втором месте в своей группе

20 февраля в киевском Дворце спорта мужская сборная Украины обыграла действующего чемпиона Европы Словению в отборе на Евробаскет-2022 – 70:65. Ранее мы сообщали, что в сборную позвали американца и украинца, обвиненного в игре на тотализаторе. Но если Джером Рэндл вышел сегодня на паркет и стал самым результативным – 24 очка, то Кобца отцепили до поединка.

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Джером Рэндл / Фото: FIBA

Напомним, что Украина добыла путевку на Евробаскет во время ноябрьского окна. А в предпоследнем матче отбора с лидером группе F Словенией подопечные Багатскиса пытались сократить отставание и закрепиться на второй позиции. Поединок вышел нервным и не слишком результативным. В последней четверти команды шли ноздря в ноздрю, но вовремя 3-очковый бросок попал Рэндл, а затем украинцы здорово работали в защите и били штрафные броски.

Реклама Украина – Словения / Фото: FIBA

Украина взяла реванш у Словении за поражение годичной давности в Запорожье – 60:62. Самым результативным в киевском матче стал наш американский легионер Джером Рэндл – 24 очка, 10 баллов набрал Сергей Павлов. На счету Богдана Близнюка 7 очков и 11 подборов.

Сборная Украины по баскетболу / Фото: FIBA

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В понедельник, 22 февраля, "сине-желтые" проведут заключительный поединок квалификации против Венгрии.

Ранее женская сборная Украина провалила отбор на Евробаскет. Последний раз такое было 10 лет назад.

Смотрите, как Украина обыгрывала сборную Португалии

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