23 июля 19:30
Львов --
Мариуполь --
24 июля 17:00
Верес --
Колос --
24 июля 19:30
Шахтер --
Ингулец --
25 июля 17:00
Металлист 1925 --
Рух --
25 июля 19:30
Заря --
Александрия --
25 июля 19:30
Десна --
Черноморец --
26 июля 19:30
Ворскла --
Днепр-1 --
31 июля 17:00
Минай --
Александрия --
1 августа 19:30
Динамо --
Верес --
Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости баскетбола

Стрельбой по болельщикам завершился праздник в США после финала НБА

Елена Павлова Елена Павлова
21 июля, 20:42
Копировать ссылку
В ночь на 21 июля Милуоки Бакс выиграли финал НБА у Финикс Санз, а фанаты баскетбола устроили гуляния в честь титула Оленей
Праздник в Милуоки закончился стрельбой
Праздник в Милуоки закончился стрельбой / Фото: Reuters

Праздник в центре Милуоки по случаю чемпионства Бакс в НБА завершился стрельбой, в результате которой пострадали три человека. Напомним, что в ночь на 21 июля впервые за 50 лет "олени" стали чемпионами НБА. Милуоки Бакс дома победил Финикс Санз со счетом 105:98 в шестом матче финала и завершил серию – 4:2.

Читайте также: Ел мясо впервые за 2 года и выложил за вино 136 тысяч! Король НБА пустился во все тяжкие

Фото Reuters

Как сообщает ESPN со ссылкой на местную полицию, стрельба произошла после полуночи недалеко от реки и местной арены, на которой проходил заключительный матч финала НБА с Финиксом. Там собрались около 65 000 человек, устроивших вечеринку на улице.

В тренде


Фото Reuters

Вооруженное столкновение произошло в районе, где расположено множество баров и кафе. Известно, что все трое пострадавших получили ранения, не угрожающие жизни. По горячим следам полиция задержала несколько человек.

Ранее мы писали, что самая сексуальная баскетболистка отказалась ехать на Олимпиаду в Токио из-за паники. Центровая сборной Австралии по баскетболу Лиз Кэмбидж пропустит Игры-2020, спортсменка призналась, что у нее приступы паники, она не спит и не ест.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Сборная Украины
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Украинец в НБА!
Летние Игры
дней
часов
минут
секунд
До старта Олимпийских игр
Новости из Токио
Опрос
Рейтинг
Самые высокооплачиваемые спортсмены на Олимпиаде-2020
1
Кевин Дюрант (баскетбол) Кевин Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наоми Осака (теннис) Наоми Осака (теннис)
$60 млн
3
Дамиан Лиллард (баскетбол) Дамиан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теннис) Новак Джокович (теннис)
$34,5 млн
5
Рори Макилрой (гольф) Рори Макилрой (гольф)
$32 млн
6
Девин Букер (баскетбол) Девин Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеи Нисикори (теннис) Кеи Нисикори (теннис)
$30,5 млн
8
Крис Миддлтон (баскетбол) Крис Миддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холидей (баскетбол) Джру Холидей (баскетбол)
$23 млн
Смотреть весь рейтинг
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять