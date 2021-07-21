Стріляниною по уболівальникам завершилося свято в США після фіналу НБА

У ніч на 21 липня Мілуокі Бакс виграли фінал НБА у Фінікс Санз, а фанати баскетболу влаштували гуляння на честь титулу Оленів

Свято в Мілуокі закінчилося стріляниною / Фото: Reuters

Свято в центрі Мілуокі з нагоди чемпіонства Бакс в НБА завершився стріляниною, в результаті якої постраждали три людини. Нагадаємо, що в ніч на 21 липня вперше за 50 років "олені" стали чемпіонами НБА. Мілуокі Бакс вдома переміг Фінікс Санз з рахунком 105:98 в шостому матчі фіналу і завершив серію – 4:2.

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Фото Reuters

Як повідомляє ESPN з посиланням на місцеву поліцію, стрілянина сталася після опівночі недалеко від річки і місцевої арени, на якій проходив заключний матч фіналу НБА з Фініксом. Там зібралися близько 65 000 чоловік, які влаштували вечірку на вулиці.

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Фото Reuters

Збройне зіткнення відбулося в районі, де розташовано безліч барів і кафе. Відомо, що всі троє постраждалих отримали поранення, що не загрожують життю. По гарячих слідах поліція затримала кілька чоловік.

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