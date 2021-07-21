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Впервые за 50 лет "олени" стали чемпионами НБА

Александр Трикиша Александр Трикиша
21 июля, 09:09
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Клуб из Милуоки во второй раз в истории и спустя 50 лет завоевал титул чемпиона НБА. В финальной серии они сломили сопротивление Финикс Санз
Милуоки Бакс стал чемпионом НБА
Милуоки Бакс стал чемпионом НБА / Фото: Reuters

Милуоки Бакс дома победил Финикс Санз со счетом 105:98 в шестом матче финальной серии и стал чемпионом НБА. Счет в финальной серии стал 4:2 в пользу "оленей". Милуоки удалось переломить ход финальной серии после двух поражений подряд – это лишь пятый случай в истории.

Бакс лишь во второй раз в истории стал чемпионом НБА. В предыдущий раз баскетболисты из Милуоки выигрывали Национальную баскетбольную лигу еще 50 лет назад – в 1971 году.

Самым результативным игроком решающего матча финальной серии стал Яннис Адетокунбо, набравший 50 очков и сделавший 14 подборов. Неудивительно, что Адетокунбо признан MVP финальной серии плей-офф НБА.

Ранее мы писали, что самая сексуальная баскетболистка отказалась ехать на Олимпиаду в Токио из-за паники. Центровая сборной Австралии по баскетболу Лиз Кэмбидж пропустит Игры-2020, спортсменка призналась, что у нее приступы паники, она не спит и не ест.

А еще мы сообщали, что 14-летнюю баскетболистку обсуждает весь мир из-за ее роста! На звезд НБА она смотрит сверху вниз. Чжан Цзыюй родилась в высокорослой провинции Китая Шаньдун в семье баскетболистов, ей не хватает всего четырех сантиметров, чтобы обойти по росту легендарного Яо Мина.

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