Впервые за 50 лет "олени" стали чемпионами НБА

Клуб из Милуоки во второй раз в истории и спустя 50 лет завоевал титул чемпиона НБА. В финальной серии они сломили сопротивление Финикс Санз

Милуоки Бакс стал чемпионом НБА / Фото: Reuters

Милуоки Бакс дома победил Финикс Санз со счетом 105:98 в шестом матче финальной серии и стал чемпионом НБА. Счет в финальной серии стал 4:2 в пользу "оленей". Милуоки удалось переломить ход финальной серии после двух поражений подряд – это лишь пятый случай в истории.

Бакс лишь во второй раз в истории стал чемпионом НБА. В предыдущий раз баскетболисты из Милуоки выигрывали Национальную баскетбольную лигу еще 50 лет назад – в 1971 году.

Самым результативным игроком решающего матча финальной серии стал Яннис Адетокунбо, набравший 50 очков и сделавший 14 подборов. Неудивительно, что Адетокунбо признан MVP финальной серии плей-офф НБА.

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