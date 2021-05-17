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Смерть 26-летнего баскетболиста на руках врачей: игрок потерял сознание во время матча

Елена Павлова Елена Павлова
17 мая, 08:47
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За 29 секунд до конца полуфинального поединка на турнире в Москве защитнику Профит-Баскет-3 Ивану Паршакову стало плохо во время пробития штрафных командой соперника
Евролига/Фото euroleague.net
Евролига/Фото euroleague.net

Новая трагедия на спортивной площадке. 26-летний баскетболист умер на любительском турнире в Москве после неожиданной потери сознания во время поединка. Ранее звезда футбола в 33 года перестал дышать в доме родителей.

Инцидент, который привел к смерти игрока, произошел 16 мая в полуфинальном матче МЛБЛ-Москва Метеор – Профит-Баскет-3. За 29 секунд до конца матча защитнику Профит-Баскет-3 Ивану Паршакову стало плохо, и он потерял сознание во время пробития штрафных командой соперника. Скорая помощь отвезла 26-летнего баскетболиста в больницу, но спасти его жизнь врачам не удалось – сообщает championat.com со ссылкой на организаторов.

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Иван Паршаков родился и вырос в Соликамске, где начал заниматься баскетболом в одной секции с защитником ПБК ЦСКА и сборной России Иваном Уховым. Затем из Пермского края переехал в Москву, где закончил спортивную школу. В последние годы Иван занимался юриспруденцией и играл за любительские команды.

Ранее в России во время марафона умер лыжник.

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