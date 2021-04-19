Умер сын легенды баскетбола Скотти Пиппена. Отец в отчаянии просит поддержки

Шестикратный чемпион НБА в составе Чикаго Буллз Пиппен потерял своего первенца, который мог сделать карьеру в спорте, но страдал от астмы

Легендарный баскетболист Скотти Пиппен рассказал о смерти своего старшего сына. Шестикратный чемпион НБА потерял Антрона, которому было 33 года. Причина трагедии пока неизвестна, но спортсмен очень страдает.

Реклама

Читайте также: "Бавария" показала, кто в ее составе "Майкл Джордан" и "Скотти Пиппен"

"Мое сердце разбито. Вчера я попрощался со своим первенцем Антроном. Мы вдвоем делили любовь к баскетболу, бесчисленное количество раз говорили об этой игре. Антрон страдал от хронической астмы, и если бы у него ее не было, я искренне верю, что он бы попал в НБА", – написал Пиппен на своей странице в Instagram

Скотти Пиппен с сыном / Фото: Instagram

"Антрон оставался позитивным и усердно работал, и я очень горжусь тем, каким человеком он стал. Пожалуйста, поддержите его маму, Карен, всю его семью и друзей. Это доброе сердце и прекрасная душа ушли слишком рано. Я люблю тебя, сынок. Спи спокойно, пока мы не встретимся снова"

Реклама

Антрон – сын от первого брака Пиппена с Карен Макколлум. Вторая жена Ларса родила баскетболисту еще четверых детей.

Ранее украинский легкоатлет неожиданно умер в 27 лет – он был сыном призера Олимпиады.

Баскетболист Шабалкин и такси Видео: Mash

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама