Помер син легенди баскетболу Скотті Піппена. Батько в розпачі просить підтримки

Легендарний баскетболіст Скотті Піппен розповів про смерть свого старшого сина. Шестиразовий чемпіон НБА втратив Антрона, якому було 33 роки. Причина трагедії поки невідома, але спортсмен дуже страждає.
Читайте також: Баварія показала, хто в її складі "Майкл Джордан" і "Скотті Піппен"
"Моє серце розбите. Вчора я попрощався зі своїм первістком Антроном. Ми удвох ділили любов до баскетболу, незліченну кількість разів говорили про цю гру. Антрон страждав від хронічної астми, і якби у нього її не було, я щиро вірю, що він би потрапив у НБА", – написав Піппен на своїй сторінці в Instagram
Скотті Піппи з сином / Фото: Instagram
"Антрон залишався позитивним і старанно працював, і я дуже пишаюся тим, якою людиною він став. Будь ласка, підтримайте його маму, Карен, всю його сім'ю і друзів. Це добре серце і прекрасна душа пішли занадто рано. Я люблю тебе, синку. Спи спокійно, поки ми не зустрінемося знову"
Антрон – син від першого шлюбу Піппена з Карен Макколлум. Друга дружина Ларса народила баскетболістові ще чотирьох дітей.
Раніше український легкоатлет несподівано помер у 27 років- він був сином призера Олімпіади.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк