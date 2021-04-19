Помер син легенди баскетболу Скотті Піппена. Батько в розпачі просить підтримки

Шестиразовий чемпіон НБА у складі Чикаго Буллз Піппен втратив свого первістка, який міг зробити кар'єру в спорті, але страждав від астми

Легендарний баскетболіст Скотті Піппен розповів про смерть свого старшого сина. Шестиразовий чемпіон НБА втратив Антрона, якому було 33 роки. Причина трагедії поки невідома, але спортсмен дуже страждає.

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"Моє серце розбите. Вчора я попрощався зі своїм первістком Антроном. Ми удвох ділили любов до баскетболу, незліченну кількість разів говорили про цю гру. Антрон страждав від хронічної астми, і якби у нього її не було, я щиро вірю, що він би потрапив у НБА", – написав Піппен на своїй сторінці в Instagram

Скотті Піппи з сином / Фото: Instagram

"Антрон залишався позитивним і старанно працював, і я дуже пишаюся тим, якою людиною він став. Будь ласка, підтримайте його маму, Карен, всю його сім'ю і друзів. Це добре серце і прекрасна душа пішли занадто рано. Я люблю тебе, синку. Спи спокійно, поки ми не зустрінемося знову"

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Антрон – син від першого шлюбу Піппена з Карен Макколлум. Друга дружина Ларса народила баскетболістові ще чотирьох дітей.

Раніше український легкоатлет несподівано помер у 27 років- він був сином призера Олімпіади.

Баскетболіст Шабалкін і таксі Відео: Mash

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