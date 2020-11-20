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Украинский легкоатлет неожиданно умер в 27 лет: он был сыном призера Олимпиады

20 ноября, 13:56

Елена Павлова Елена Павлова

Николай Багач занимался толканием ядра и представлял Украину на юниорских чемпионатах мира и Европы

Еще одна трагедия произошла в украинском спорте. В ночь с 19-го на 20 ноября ушел из жизни молодой легкоатлет Николай Багач. Спортсмену было всего 27 лет. О смерти толкателя ядра сообщает сайт ФЛАУ. А ранее мы писали, что 22-летний чемпион Европы из Запорожья умер при загадочных обстоятельствах и не исключается, что гибель Кирилла Пирогова стала трагической случайностью.

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Отмечается, что Николай занимался толканием ядра, представлял Украину на юниорских чемпионатах мира и Европы. О причине смерти парня пока не сообщается. Напомним, что Николай был сыном другого известного легкоатлета, бронзового медалиста Олимпийских игр 1996 года в Атланте по толканию ядра Александра Багача.

Ранее мы писали, что молодой украинский баскетболист умер после трагического случая.

Также призер Олимпиады умер за несколько недель до рождения ребенка. Рихард Аджей ушел из жизни всего в 37 лет.

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легкая атлетика смерть толкание ядра Николай Багач
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