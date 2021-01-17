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"Бавария" показала, кто в ее составе "Майкл Джордан" и "Скотти Пиппен"

17 января, 20:05

Олег Люлька Олег Люлька

С легендарными баскетболистами "Чикаго Буллз" мюнхенский клуб сравнил Роберта Левандовски и Томаса Мюллера

"Бавария" после воскресной победы над "Фрайбургом" в 16-м туре чемпионата Германии (2:1) эпично оценила действия дуэта своих форвардов – Роберта Левандовски и Томаса Мюллера. Нападающие забили по мячу, а Мюллер также отдал на поляка голевой пас.

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В своем Twitter мюнхенцы опубликовали коллаж из двух фото: Левандовски с Мюллером и знаменитого баскетбольного дуэта из девяностых – игроков "Чикаго" Майкла Джордана и Скотти Пиппена.

"Одинаковая энергия", – говорится в подписи к фото

В матче с "Фрайбургом" Левандовски установил рекорд, став первым игроком, которому удалось забить 21 гол в первой части сезона немецкого чемпионата.

"Бавария" набрала 36 очков в 16 матчах. Мюнхенцы лидируют в турнирной таблице Бундеслиги, опережая на четыре пункта "Лейпциг".

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Напомним, именно Левандовски ФИФА признала лучшим футболистом 2020 года. Месси и Роналду остались не у дел.

Смотрите, как Левандовски забивает в ЛЧ

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