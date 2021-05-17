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Смерть 26-річного баскетболіста на руках лікарів: гравець втратив свідомість під час матчу

Олена Павлова Олена Павлова
17 травня, 08:47
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За 29 секунд до кінця півфінального поєдинку на турнірі в Москві захиснику Профіт-Баскет-3 Івану Паршакова стало погано під час пробиття штрафних командою суперника
Євроліга/Фото euroleague.net
Євроліга/Фото euroleague.net

Нова трагедія на спортивному майданчику. 26-річний баскетболіст помер на аматорському турнірі в Москві після несподіваної втрати свідомості під час поєдинку. Раніше зірка футболу в 33 роки перестав дихати в будинку батьків.

Інцидент, який привів до смерті гравця, стався 16 травня у півфінальному матчі МЛБЛ-Москва Метеор – Профіт-Баскет-3. За 29 секунд до кінця матчу захисникові Профіт-Баскет-3 Івану Паршакова стало погано, і він втратив свідомість під час пробиття штрафних командою суперника. Швидка допомога відвезла 26-річного баскетболіста в лікарню, але врятувати його життя лікарям не вдалося – повідомляє championat.com з посиланням на організаторів.

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Іван Паршаков народився і виріс в Соликамську, де почав займатися баскетболом в одній секції з захисником ПБК ЦСКА і збірної Росії Іваном Ухов. Потім з Пермського краю переїхав до Москви, де закінчив спортивну школу. В останні роки Іван займався юриспруденцією і грав за аматорські команди.

Раніше в Росії під час марафону помер лижник.

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Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

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