Смерть 26-річного баскетболіста на руках лікарів: гравець втратив свідомість під час матчу

За 29 секунд до кінця півфінального поєдинку на турнірі в Москві захиснику Профіт-Баскет-3 Івану Паршакова стало погано під час пробиття штрафних командою суперника

Євроліга/Фото euroleague.net

Нова трагедія на спортивному майданчику. 26-річний баскетболіст помер на аматорському турнірі в Москві після несподіваної втрати свідомості під час поєдинку. Раніше зірка футболу в 33 роки перестав дихати в будинку батьків.

Інцидент, який привів до смерті гравця, стався 16 травня у півфінальному матчі МЛБЛ-Москва Метеор – Профіт-Баскет-3. За 29 секунд до кінця матчу захисникові Профіт-Баскет-3 Івану Паршакова стало погано, і він втратив свідомість під час пробиття штрафних командою суперника. Швидка допомога відвезла 26-річного баскетболіста в лікарню, але врятувати його життя лікарям не вдалося – повідомляє championat.com з посиланням на організаторів.

Читайте також: Помер син легенди баскетболу Скотті Піппена. Батько в розпачі просить підтримки

Іван Паршаков народився і виріс в Соликамську, де почав займатися баскетболом в одній секції з захисником ПБК ЦСКА і збірної Росії Іваном Ухов. Потім з Пермського краю переїхав до Москви, де закінчив спортивну школу. В останні роки Іван займався юриспруденцією і грав за аматорські команди.

Раніше в Росії під час марафону помер лижник.