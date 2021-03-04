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Баскетболистка стала звездой, покормив ребенка грудью во время матча

4 марта, 13:58

Олег Люлька Олег Люлька

Аргентинка Антонелла Гонсалес успела все – и накормить, и победить

По ходу матча женского чемпионата Аргентины по баскетболу "Рокамора" – "Велес Сарсфилд" произошел любопытный эпизод. Одна из баскетболисток "Рокаморы" Антонелла Гонсалес прямо во время игры покормила ребенка грудью.

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В этот момент 30-летняя спортсменка находилась на скамейке запасных. Фотограф успел сделать серию кадров, которые в итоге стали вирусными.

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Звездой интернета вместе с Антонеллой Гонсалес стала ее 11-месячная дочь Мади, голод которой и утолила 30-летняя баскетболистка.

Спортсменка призналась, что не ожидала столь бурной реакции в Сети. Также она выразила надежду, что ее пример поможет другим женщинам, которые после беременности не верят в возвращение к профессиональной деятельности.

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Кстати, матч завершился победой команды кормящей матери "Рокаморы" со счетом 61:44. Гонсалес провела на площадке 25 минут, набрала восемь очков, сделала два подбора и отдала одну результативную передачу.

Добавим, что недавно похожий случай произошел в другом виде спорта: хоккеистка покормила грудью дочь в перерыве матча.

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Аргентина баскетбол грудь спортсменка баскетболистка кормление

Источник: Сегодня|Спорт

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