Дом за 20 миллионов долларов стал не нужен звезде НБА

Леброн Джеймс решил продать особняк, в котором жил с 2015 года

У богатых – свои замашки. Самый популярный современный баскетболист планеты Леброн Джеймс решил сменить место жительства. 36-летний спортсмен выставил на продажу двухэтажный дом, установив на него цену в 20,5 миллиона долларов.

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Об этом сообщает издание TMZ .

Ранее мы писали, что Шакил О'Нил продает дом за 16 миллионов долларов.

Особняк в колониальном стиле в Калифорнии Леброн купил лишь в 2015 году. Интересно, что тогда он выступал за "Кливленд Кавальерс", а в "Лос-Анджелес Лейкерс" перебрался в 2018-м.

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Нынешняя цена даже ниже той, за которую звездный баскетболист приобрел дом – 20,9 миллиона. Его площадь – около 900 метров квадратных.

Интересно, что там шесть спален и восемь ванных комнат.

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Кроме того, там есть бассейн и, конечно же, место для занятий баскетболом.

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Впрочем, Леброн вряд ли будет скучать за бывшим местом жительства, ведь уже приобрел еще более шикарное имение. За новый дом в Беверли-Хиллз он выложил 36 "лимонов". В целом же состояние "Короля Джеймса" оценивают примерно в миллиард долларов!

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Смотрите, как Леброн исполнял танец в домашних условиях:

Забавное видео со страницы Леброна Джеймса в Instagram Видео: Instagram

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