Шакил О'Нил продает дом за 16 миллионов долларов (фото)

Просто царские хоромы - 12 спален, бассейн, кинотеатр, баскетбольный зал. И это еще не все!

Легендарный американский баскетболист Шакил О'Нил снова выставил на продажу свой роскошный особняк во Флориде площадью более 2,8 тыс. квадратных метров. Центровой-гигант ростом 216 см и весом 147 кг, которому весной исполнилось 48 лет, с легкостью вколачивал слэм-данки и выставлял блок-шоты в НБА. Однако все никак не может избавиться от своего элитного имущества.

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Правда, и хочет за него Шак немало.

Шакил О'Нил / Фото: Getty Images

В 2018 году он попытался продать свое мини-королевство за $20 млн – безуспешно. В начале 2020 года О'Нил вернул лот на рынок и назначил цену в $19,5 млн, но покупателя опять не нашлось. И вот, как сообщает FoxBusiness, легендарный великан из НБА скинул еще три миллиона, согласившись отдать особняк за $16,5 млн.

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Отметим, что дом Шакила О'Нила находится в загородном гольф-клубе и имеет собственный выход к озеру. Внутри дома – 12 спален. А также из того, чем нафарширован особняк, стоит выделить шикарный бассейн, крытый баскетбольный зал, теннисный корт и собственный кинотеатр. Хотя, пожалуй, главное – это все таки вид, открывающийся из окна.

Шакил О'Нил и его дом / Фото: dirt.com

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Напомним, Шакил О'Нил, выбранный "Орландо Мэджик" на драфте НБА 1992 года под первым номером, выступал за эту команду до 1996 года. После этого он стал игроком клуба "Лос-Анджелес Лейкерс", в составе которого завоевал три чемпионских титула НБА. Перейдя в "Майами Хит", Шакил добавил к ним еще один.

Видео: facebook.com/zelenskiy95

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