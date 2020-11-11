Українська
$ 28,12
33,2
  1. Новости спорта
  2. Новости баскетбола

Шакил О'Нил продает дом за 16 миллионов долларов (фото)

11 ноября, 16:41

Олег Люлька Олег Люлька

Просто царские хоромы - 12 спален, бассейн, кинотеатр, баскетбольный зал. И это еще не все!

Легендарный американский баскетболист Шакил О'Нил снова выставил на продажу свой роскошный особняк во Флориде площадью более 2,8 тыс. квадратных метров. Центровой-гигант ростом 216 см и весом 147 кг, которому весной исполнилось 48 лет, с легкостью вколачивал слэм-данки и выставлял блок-шоты в НБА. Однако все никак не может избавиться от своего элитного имущества.

Реклама

Правда, и хочет за него Шак немало.

Шакил О'Нил

Шакил О'Нил / Фото: Getty Images

В 2018 году он попытался продать свое мини-королевство за $20 млн – безуспешно. В начале 2020 года О'Нил вернул лот на рынок и назначил цену в $19,5 млн, но покупателя опять не нашлось. И вот, как сообщает FoxBusiness, легендарный великан из НБА скинул еще три миллиона, согласившись отдать особняк за $16,5 млн.

Реклама

Читайте также: Сын Майкла Джордана опубликовал фото неизвестного слэм-данка своего отца

Отметим, что дом Шакила О'Нила находится в загородном гольф-клубе и имеет собственный выход к озеру. Внутри дома – 12 спален. А также из того, чем нафарширован особняк, стоит выделить шикарный бассейн, крытый баскетбольный зал, теннисный корт и собственный кинотеатр. Хотя, пожалуй, главное – это все таки вид, открывающийся из окна.

Шакил О'Нил и его дом

Шакил О'Нил и его дом / Фото: dirt.com

Реклама

В тренде
Один из самых больших талантов сборной Украины заканчивает карьеру в 27 лет

Реклама

Читайте также: "Я сейчас заплачу! Нет!!!" Девушку украинской звезды НБА охватила истерика на американских горках (видео)

Напомним, Шакил О'Нил, выбранный "Орландо Мэджик" на драфте НБА 1992 года под первым номером, выступал за эту команду до 1996 года. После этого он стал игроком клуба "Лос-Анджелес Лейкерс", в составе которого завоевал три чемпионских титула НБА. Перейдя в "Майами Хит", Шакил добавил к ним еще один.

Видео: facebook.com/zelenskiy95

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

дом баскетбол вилла имущество особняк НБА Шакил О’Нил

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Звезда НБА женится на бывшей стриптизерше, которая подавала на него в суд
Звезда НБА женится на бывшей стриптизерше, которая подавала на него в судБаскетбол
Цифра дня: 50% игроков украинской Суперлиги переболели COVID-19
Цифра дня: 50% игроков украинской Суперлиги переболели COVID-19Баскетбол
Коронавирус скосил весь состав киевского клуба: еще пять новых больных за сутки
Коронавирус скосил весь состав киевского клуба: еще пять новых больных за суткиБаскетбол
"Мадам вице-президент после этих задниц": реакция Короля НБА на назначение ХаррисБаскетбол
"Трамп, ты уволен": король НБА показал президентский блок-шот от БайденаБаскетбол
Украинец выдал шикарный матч за
Украинец выдал шикарный матч за "Барселону" и заставил всех лечь на интервьюБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять