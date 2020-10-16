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Украинский игрок "Барселоны" провел матч в антивоенной форме

16 октября, 14:00

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Баскетболист Артем Пустовой сыграл в майке с надписью "No War" в Евролиге

Самый престижный баскетбольный клубный турнир, Евролига, начал сезон 2020/2021 без зрителей. В одном из грандов, "Барселоне", выступает украинец Артем Пустовой. На очередной тур Евролиги баскетболисты вышли в примечательных майках: каждый мог сам выбрать себе надпись на спине вместо фамилии. Напомним, что Пустовой после рождения сына остался в "Барселоне".

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28-летний украинец предпочел, чтобы на его форме была надпись "Нет войне" ("No War"). Вчера "Барса" на своей площадке обыграла в овертайме греческий "Панатинаикос" со счетом 97:89. Наш центровой получил от нового главного тренера команды, литовца Шарунаса Ясикявичуса, всего три минуты игрового времени. За это время Артем реализовал один штрафной бросок из двух и сделал два подбора.

После четырех туров "Барселона" делит второе и третье места с "Валенсией", выиграв три матча из четырех. А лидером регулярного сезона несколько неожиданно является литовский "Жальгирис". Бывший клуб Ясикявичуса взял верх во всех четырех стартовых встречах.

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баскетбол Барселона Евролига нет войне Артем Пустовой
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