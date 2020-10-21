Сын Майкла Джордана опубликовал фото неизвестного слэм-данка своего отца

Первенец "Его Воздушества" показал, как король баскетбола забивает сверху в прериях

Старший сын короля баскетбола Майкла Джордана Джеффри опубликовал у себя в Twitter две фотографии своего легендарного отца, которые мир ранее не видел. На них "Его Воздушество" в невероятном прыжке забрасывает мяч сверху в кольцо где-то в прериях Южной Дакоты.

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Однако что Майкл Джордан забыл в этом безлюдном месте и как там оказался баскетбольный щит, его первенец так и не рассказал.

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Отметим, что старшему сыну Майкла Джордану Джеффри сейчас 31 год. Он пытался пойти по стопам своего отца, но, поняв, что звездой ему не стать, завершил спортивную карьеру в 23 года. Сейчас работает в отделе инноваций Jordan Brand и живет в браке с финансовым аналитиком Радиной Аневой, переехавшей в США из Болгарии.

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Добавим, что ранее на Майкла Джордана свалилось неожиданное наследство. Легендарному игроку "Чикаго Буллз" досталось 200 долларов от его тренера по студенческой лиге.

Также мы рассказывали, что за "Мерседес" Майкла Джордана выручили в 9 тысяч раз больше, чем просили. Стартовая цена бывшей машины легенды составила 23 бакса, а финальная – 202 200 долларов.

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Майкл Джордан поймал марлина весом в 200 килограмм. Источник:twitter.com/KWOnAir Видео: Twitter

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