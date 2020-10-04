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"Я сейчас заплачу! Нет!!!" Девушку украинской звезды НБА охватила истерика на американских горках (видео)

4 октября, 16:06

Олег Люлька Олег Люлька

Центровой "Сакраменто" Алекс Лэнь и его возлюбленная Анджела Джейди пощекотали себе нервы на аттракционе

Украинский центровой клуба НБА "Сакраменто Кингз" с годовой зарплатой 4 255 000 долларов Алекс Лэнь не на шутку напугал свою новую возлюбленную – сексапильную шеф-повара из Атланты Анджелу Джейди. Напомним, о романе Лэня и Джейди стало известно лишь пару недель назад. Наш баскетболист затащил свою девушку на американские горки, где Анджела от страха чуть не заплакала.

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Во время спуска на одном из самых высоких аттракционов Анджела, закрыв глаза, испуганно принялась кричать: "О, Боже! Нет! Нет! Я сейчас заплачу! Нет!". При этом Алекс, сидевший по левую руку от возлюбленной, держался хладнокровнее: надувал щеки и улыбался во весь рот.

Алексей Лэнь и его девушка Видео: Instagram

Благо, во время экстремального заезда Анджеле таки удалось совладать со своим страхом. А чтобы побыстрее прийти в себя, парочка после аттракциона отправилась на дискотеку.

Напомним, накануне появилось первое совместное фото украинского великана из НБА и его знойной девушки. При этом Анджела Джейди призналась, что до Алекса она не знала, что такое любовь.

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Добавим, что ранее Алекс Лень встречался с темнокожей баскетболисткой Эссенс Таунсенд, с которой познакомился еще в студенческие годы. Однако их отношения со временем сошли на нет.

Смотрите, как играет в НБА украинец Алекс Лэнь

Алексей Лэнь в игре "Сакраменто" против "Торонто", 15 очков, 2 блок-шота, 7 подборов

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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баскетбол американские горки Алексей Лэнь WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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