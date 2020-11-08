Украинец выдал шикарный матч за "Барселону" и заставил всех лечь на интервью

Впечатляющий матч провел в испанской лиге баскетболист сборной Украины Артем Пустовой. Наш центровой не просто помог "Барселоне" победить в гостях "Эстудиантес" со счетом 92:78, но и стал самым результативным в своей команде. А недавно украинский игрок "Барселоны" провел матч в антивоенной форме.

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28-летний украинец набрал 18 очков, добавив к ним пять подборов и два перехвата за 22 минуты на площадке.

Отличным настроением Артем после игры поделился и во время интервью, найдя возможность пошутить. Пустовой поблагодарил партнеров за передачи, а затем передал привет жене, ребенку и... своей девушке. И тут же с улыбкой добавил: "Да шучу я, шучу". Все вокруг, в том числе литовский тренер команды Шарунас Ясикявичус, едва не полегли от смеха.

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В чемпионате Испании "Барса" занимает второе место, в девяти матчах добыв семь побед и дважды проиграв. Лидирует мадридский "Реал", который выиграл все 10 поединков.

В августе решилось, что Пустовой после рождения сына будет выступать за "Барселону".

Вспомним, как сборная Украины переигрывала команду Португалии в Харькове:

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