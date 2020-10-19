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На результат матча чемпионата Украины подали протест

19 октября, 12:16

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Баскетболисты "Будивельника" не согласны с решением судей матча с харьковчанами

Неординарная ситуация произошла в украинской баскетбольной Суперлиге. Вчерашний матч в Киеве между "Будивельником" и "Харьковскими соколами" завершился победой гостей со счетом 79:77. Однако столичный клуб не согласился с этим и подал официальный протест в Федерацию баскетбола Украины. Напомним, "Будивельник" за день до старта в чемпионате Украины назначил знаменитого тренера.

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Суть претензий киевлян сводится к спорном моменту на последней секунде поединка, когда мяч летел в направлении кольца "Соколов" и их защитник Владимир Шевченко смахнул мяч в сторону уже после финальной сирены. По правилам, если мяч находится на нисходящей траектории и выше уровня кольца, его касаться запрещено. А после сирены его также нельзя смахивать, но с оговоркой: пока мяч сохраняет возможность попасть в кольцо.

По мнению опытного судьи Бориса Рыжика, работавшего на Олимпийских играх и чемпионатах мира, мяч уже не имел возможность попасть в цель, поэтому никакого наказания в виде лишних очков харьковчане не получили. Смотрите концовку поединка.

Тем не менее, "Будивельник" подал протест, сообщает ФБУ, и в течение трех дней Директорат турнира должен на него ответить.

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