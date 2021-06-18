18 июня 16:00 Видео
Швеция 1
Словакия 0
18 июня 19:00 Видео
Хорватия 1
Чехия 1
18 июня 9’
Англия 0
Шотландия 0
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости баскетбола

Барселона, прощай: звездный украинец покидает команду

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
18 июня, 21:15
Копировать ссылку
Наш баскетболист после трех сезонов в Каталонии решил сменить команду и попрощался с ней через пост в соцсетях. Куда он перейдет, пока неизвестно
Артем Пустовой
Артем Пустовой / Фото: Twitter

Сегодня 28-летний украинский баскетболист Артем Пустовой объявил о том, что уходит из Барселоны. Центровой провел три сезона в Каталонии, а до этого три года успешно выступал за другой испанский клуб – Обрадойро. В этом сезоне команда Пустового прервала гегемонию Реала. Сначала в Кубке Испании Барселона разгромила Реал, украинец взял трофей. А позже завоевала и золотые медали чемпионата – впервые с 2014 года.

Лишь в финале элитной Евролиги Барселона уступила турецкому Эфес Пилсену. Правда, украинец в заявку на тот матч не попал. Собственно, из-за малого количества игрового времени Артем и покидает клуб. Но при этом на своей страничке в Instagram прощается с ним теплыми словами:

"Пришло время сказать "прощай" этому клубу, спасибо за все. У нас осталось много хороших воспоминаний, мы завели друзей. Пришло время для нового вызова".

Также игрок поблагодарил свою жену Мину за поддержку и еще раз признался ей в любви. В прошлом году у Пустового родился сын.

Ранее Пустовой заставил всех лечь на интервью, выдав шикарный матч за Барселону. Куда дальше проляжет путь бывшего игрока южненского Химика, пока неизвестно. Однако, говорят, им интересуется испанская Уникаха – 11-я команда минувшего сезона. Несколько лет тому назад она довольно прилично выступала в Евролиге.

Смотрите интервью украинца в НБА Святослава Михайлюка:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Украинец в НБА!
Favbet стрим
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Пятница, 18 июня
1:0
Видео О матче
1:1
Видео О матче
0:0 (9’)
Смотри на: Трансляция
Суббота, 19 июня
16:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять