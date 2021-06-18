Барселона, прощай: зірковий українець залишає команду

Наш баскетболіст після трьох сезонів в Каталонії вирішив змінити команду і попрощався з нею через пост в соцмережах. Куди він перейде, поки невідомо

Артем Пустовий / Фото: Twitter

Сьогодні 28-річний український баскетболіст Артем Пустовий оголосив про те, що йде з Барселони. Центровий провів три сезони в Каталонії, а до цього три роки успішно виступав за інший іспанський клуб – Обрадойро. У цьому сезоні команда Пустового перервала гегемонію Реала. Спочатку в Кубку Іспанії Барселона розгромила Реал, українець взяв трофей. А пізніше завоювала і золоті медалі чемпіонату – вперше з 2014 року.

Лише у фіналі елітної Євроліги Барселона поступилася турецькому Ефес Пілсену. Правда, українець в заявку на той матч не потрапив. Власне, через малу кількість ігрового часу Артем і залишає клуб. Але при цьому на своїй сторінці в Instagram прощається з ним теплими словами:

"Прийшов час сказати "прощай" цьому клубу, дякую за все. У нас залишилося багато хороших спогадів, ми завели друзів. Прийшов час для нового виклику".

Також гравець подякував своїй дружині Міні за підтримку і ще раз зізнався їй у коханні. В минулому році у Пустового народився син.

Раніше Пустовий змусив всіх лягти на інтерв'ю, видавши шикарний матч за Барселону. Куди далі проляже шлях колишнього гравця южненського Хіміка, поки невідомо. Однак, кажуть, їм цікавиться іспанська Унікаха – 11-а команда минулого сезону. Кілька років тому вона досить пристойно виступала в Євролізі.

Дивіться інтерв'ю українця в НБА Святослава Михайлюка: