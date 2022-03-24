Солідарність Шотландії: головний тренер суперника України з нетерпінням чекає на завершення війни

Стів Кларк підтримав Україну та нашу збірну. Шотландія готова чекати на суперника скільки потрібно

Збірна Шотландії солідарна з Україною / Фото: Колаж: Сьогодні

Уже сьогодні 24 березня 2022 року відновлюються відбіркові ігри ЧС-2022 . В Європі стартують стикові матчі, де виступає за право участі на світовому турнірі в Катарі й збірна України. Але через вторгнення Росії, поєдинок нашої національної команди проти Шотландії перенесено на червень .

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Збірна Шотландії замінила офіційну гру спарингом проти Польщі, яка здобула технічну перемогу проти Росії, внаслідок усунення збірної країни-агресора від змагань. Крім того, гроші виручені з матчу Шотландія – Польща підуть у фонд допомоги українців.

Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк, перед матчем із Польщею, підтримав нашу країну, а також заявив, що його команда готова чекати на матч проти України максимально можливу кількість часу:

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"Важко уявити, що ми гратимемо з ними у червні. І справа не лише в календарі, а в тому, що їм потрібно зібратися разом, провести тренувальний збір та вивести всіх своїх гравців на поле у належній формі, щоб підготуватися до такої важливої гри Враховуючи ситуацію, що склалася, я думаю, що у них має бути якомога більше часу. Це просто жахлива ситуація, і що швидше ми знатимемо, коли зіграємо з Україною, то краще, бо це означатиме, що війна закінчилася, і ми всі намагаємося знову рухатися вперед. Ми повинні сподіватися і молитися, щоб ситуація покращилася настільки, щоб наш матч колись відбувся."

Одним із центральних поєдинків стикових матчів ЧС-2022 стане матч між Португалією та Туреччиною , де свої рекорди на національному рівні намагатиметься оновлювати Кріштіану Роналду