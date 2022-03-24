Солидарность Шотландии: главный тренер соперника Украины с нетерпением ждет окончания войны

Стив Кларк поддержал Украину и нашу сборную. Шотландия готова ждать соперника сколько нужно

Сборная Шотландии солидарна с Украиной / Фото: Коллаж: Сегодня

Уже сегодня 24 марта 2022 года возобновляются отборочные игры ЧМ-2022. В Европе стартуют стыковые матчи, где выступает за право участия на мировом турнире в Катаре и Украина. Но из-за вторжения России, поединок нашей национальной команды против Шотландии перенесен на июнь.

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Сборная Шотландии заменила официальную игру спаррингом против Польши, которая одержала техническую победу против России, в результате отстранения сборной страны-агрессора от соревнований. Кроме того, деньги вырученные с матча Шотландия – Польша пойдут в фонд помощи украинцев.

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк, перед матчем с Польшей, поддержал нашу страну, а также заявил, что его команда готова ждать матча против Украины максимально возможное количество времени:

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"Трудно представить, что мы будем играть с ними в июне. И дело не только в календаре, а в том, что им нужно собраться вместе, провести тренировочный сбор и вывести всех своих игроков на поле в надлежащей форме, чтобы подготовиться к такой важной игре. Учитывая сложившуюся ситуацию, я думаю, что у них должно быть как можно больше времени. Это просто ужасная ситуация, и чем быстрее мы будем знать, когда сыграем с Украиной, тем лучше, потому что это будет означать, что война закончилась, и мы все пытаемся снова двигаться вперед. Мы должны надеяться и молиться, чтобы ситуация улучшилась настолько, чтобы наш матч когда-нибудь состоялся."

Одним из центральных поединков стыковых матчей ЧМ-2022 станет матч между Португалией и Турцией, где свои рекорды на национальном уровне будет стараться обновлять Криштиану Роналду.