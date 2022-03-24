Португалия – Турция: где смотреть и кто фаворит стыкового матча ЧМ-2022

Команды встретятся в полуфинале плей-офф чемпионата мира – если основное время завершится вничью, то будет назначено дополнительное, а за ним и серия пенальти

Роналду придется пробивать оборону Турции / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

В среду, 24 марта, европейские сборные продолжат свой путь на чемпионат мира в Катаре.

Сегодня в Порту на стадионе "Драгау" состоится стыковой матч ЧМ-2022 между сборными Португалии и Турции.

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Когда начало. Стартовый свисток в матче будет дан в 21:45 по киевскому времени.

Где смотреть. В прямом эфире матч покажет телеканал "Футбол 1", а также игру можно будет посмотреть на платформе Oll.tv.

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История противостояния. Впервые команды встретились в декабре 1955 года и тогда Турция выиграла – 3:1. Последняя встреча датируется летом 2012 года и снова победа Турции – 3:1. Остальные шесть раз побеждали португальцы.

Кто фаворит. В букмекерских конторах считают, что у португальцев хорошие шансы пройти дальше. Котировки на основное время: Португалия – 1.35, ничья – 5.40, Турция – 9.10.

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Коэффициент на проход: Португалия – 1.16, Турция – 5.70. В процентах это – 82 против 18.

Что дальше. Победитель этой пары встретится 29 марта с победителем противостояния Италия – Северная Македония.

Что с Украиной. Наша команда тоже должна была сегодня сыграть стыковой матч против Шотландии. Но игру перенесли на июнь.

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