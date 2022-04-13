Збірна України – пріоритет №1. Маркевич закликає розпочинати тренувальний процес

Екс-тренер збірної України вважає, що національній команді настав час замислюватися про початок повноцінної підготовки до Шотландії

Маркевич закликає розпочати підготовку до Шотландії / Фото: Колаж: Сьогодні

Два футбольні українські гранди повернулися до звичних тренувальних буднів та ігор у рамках своїх благодійних турне. Вчора Динамо перемогло варшавську Легію, завдяки дублю Бесєдіна та голу Буяльського. Завтра свій матч у Польщі проведе Шахтар проти Лехії із Гданська.

Мирон Маркевич / Фото: Getty Images

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Але зараз головне завдання українського футболу – це вихід збірної на чемпіонат світу у Катарі. Про це нагадав екс-головний тренер збірної України Мирон Маркевич, який вважає за необхідне зробити акцент на тренувальному процесі саме збірної України.

"Треба збирати хлопців. Часу мало лишилося. Ми бачимо, що Шахтар та Динамо вже почали грати в Європі. Це добре, але у збірної своя програма і незабаром треба зібрати футболістів". Упевнений, що весь травень збірна має тренуватися разом. Наші легіонери у тонусі. Вважаю, що місяця насиченої підготовки має вистачити національній збірній України, щоб якісно підготуватися до ігор із Шотландією, і, сподіваюся, з Уельсом. "

Нагадаємо, що матч збірної України та Шотландії в рамках стикових матчів за вихід на чемпіонат світу, УЄФА переніс на червень 2022 року .

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