Атлетіко – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція Ліги чемпіонів

У середу, 13 квітня, стануть відомі усі півфіналісти Ліги чемпіонів. Вчора було зіграно два матчі.
- Реал вирвав путівку у Челсі у додатковий час.
- Вільярреал пройшов Баварію за сумою двох зустрічей.
Сьогодні у Мадриді Атлетіко приймає Манчестер Сіті.
Тиждень тому англійський клуб здобув удома мінімальну перемогу – 1:0.
Матч Атлетіко – Манчестер Сіті розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку у Мадриді.
АТЛЕТИКО – МАНЧЕСТЕР СІТІ
Хто фаворит
Незважаючи на мінімальну домашню перемогу, у букмекерських конторах лідер двоматчевого протистояння Манчестер Сіті. Котирування на прохід у півфінал англійського клубу 1.11 , іспанської – 7.40 .
Щодо гри в Мадриді, то тут коефіцієнти такі: перемога Атлетіко – 4.90 , нічия – 3.60 , перемога МанСіті – 1.80 .
Де дивитись
В Україні поєдинок Атлетіко – Манчестер Сіті у прямій трансляції можна буде подивитися на інтернет-платформі Мегого .
Слово тренерам
Дієго Сімеоне, головний тренер Атлетіко:
"Манчестер Сіті завжди грає однаково незалежно від суперника. У них усталена філософія, яку приймають і вітають уболівальники. У них відмінні гравці та відмінний тренер. Велику роль відіграватимуть тиск, швидкі переходи з оборони в атаку і навпаки, і все інше, що нам вдасться зробити".
Хосеп Гвардіола, головний тренер Манчестер Сіті:
"Це буде інша гра, не така, як минулого тижня. Тут вони вдома, їх підтримують уболівальники. На своєму стадіоні вони створюють проблеми, обороняються та атакують. Порівняно з минулим тижнем вони діятимуть інтенсивніше на чужій половині поля. Якщо почнемо програвати , зробимо все можливе, щоб відігратися. Якщо ж поведемо в рахунку, то, можливо, сядемо трохи глибше".
Нове правило
У сезоні 2021/22 змінилися правила: при рівному рахунку за сумою двох матчів після відповідного призначається додатковий час та за необхідності серія пенальті, незалежно від кількості забитих командами голів на виїзді.
Що далі
Переможець цієї пари у півфіналі зіграє з Реалом .