Прес-конференція тренера збірної України. Що каже Петраков перед Шотландією (відео)

Завтра, 1 червня, збірна України проведе свій перший офіційний матч після початку повномасштабної війни у нашій країні. Суперником у двобої відбору на ЧС-2022 стане збірна Шотландії. Початок гри – о 21:45 за київським часом.
Онлайн-трансляція матчу Шотландія – Україна буде доступна на нашому сайті. Сьогодні ж прес-конференцію проведе коуч національної збірної Олександр Петраков. У прямому ефірі ви зможете подивитись її у плеєрі нижче. Старт – о 20:30.
Нагадаємо, що наша збірна почала збір ще місяць тому у Словенії та у травні встигла провести три спаринги, в яких жодного разу не програла:
- 2:1 з Боруссією Менхенгладбах
- 3:2 з Емполі
- 1:1 з Рієкою
Тепер же на "синьо-жовтих" чекають офіційні матчі. У разі перемоги над Шотландією українці 5 червня змагатимуться з Уельсом за право поїхати на ЧС-2022, який відбудеться у листопаді-грудні в Катарі.
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Букмекери фаворитом протистояння вважають збірну Шотландії. Коефіцієнт на її прохід у фінал відбору дорівнює 1.68 , тоді як на Україну – 2.26. У відсотковому співвідношенні розклад сил – 57% на 43%.