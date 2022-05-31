Прес-конференція тренера збірної України. Що каже Петраков перед Шотландією (відео)

Доба залишилася до довгоочікуваної битви із шотландцями у відборі на ЧС-2022. Дивимося разом спілкування коуча національної збірної з журналістами

Тренер збірної України Олександр Петраков

Завтра, 1 червня, збірна України проведе свій перший офіційний матч після початку повномасштабної війни у нашій країні. Суперником у двобої відбору на ЧС-2022 стане збірна Шотландії. Початок гри – о 21:45 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Шотландія – Україна буде доступна на нашому сайті. Сьогодні ж прес-конференцію проведе коуч національної збірної Олександр Петраков. У прямому ефірі ви зможете подивитись її у плеєрі нижче. Старт – о 20:30.

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Нагадаємо, що наша збірна почала збір ще місяць тому у Словенії та у травні встигла провести три спаринги, в яких жодного разу не програла:

2:1 з Боруссією Менхенгладбах

з Боруссією Менхенгладбах 3:2 з Емполі

з Емполі 1:1 з Рієкою

Тепер же на "синьо-жовтих" чекають офіційні матчі. У разі перемоги над Шотландією українці 5 червня змагатимуться з Уельсом за право поїхати на ЧС-2022, який відбудеться у листопаді-грудні в Катарі.

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Букмекери фаворитом протистояння вважають збірну Шотландії. Коефіцієнт на її прохід у фінал відбору дорівнює 1.68 , тоді як на Україну – 2.26. У відсотковому співвідношенні розклад сил – 57% на 43%.