Люди гинуть, бл*! Тренер збірної України емоційно відреагував на вторгнення Росії

Олександр Петраков поки що не готовий ділитися планами підготовки збірної України до матчів відбору на ЧС-2022

Тренер збірної України Петраков / Фото: Reuters

Вчора стартували стикові матчі відбору на ЧС-2022 у зоні УЄФА. Серед усіх поєдинків мав пройти і матч Шотландія – Україна, проте його перенесли через військову агресію Росії в нашій країні.

Імовірно, гра нашої збірної з "тартановою армією" має пройти в червні, проте у ФІФА поки що не назвали конкретну дату. В інтерв'ю Футбол NEWS наставник синьо-жовтих Олександр Петраков розповів про підготовку команди та своє ставлення до дій фашистів.

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"Я завжди на зв'язку з хлопцями, через день із ними розмовляю. З легіонерами також підтримую контакт, вони дуже допомагають, вони всі розуміють. Для всіх футбол відійшов на другий план, коли гинуть наші земляки. Але я розумію, що після кожної війни приходить мир, треба також думати про це. Що будемо з хлопцями робити далі, я їм говорю. Зараз кінець березня, у нас є квітень та травень. Чекатимемо рішення від ФІФА, коли вони призначать дату матчу.

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Про план я навіть говорити не можу, цим займається президент, він така людина, яка робить свою справу добре. Наразі не до футболу людям, вони можуть неправильно зрозуміти. Люди гинуть, бл*, лунають вибухи за вікном... Сидиш і думаєш, може зараз до тебе, бл*, ракета залетить".

Зазначимо, що переможець матчу Шотландія – Україна у фіналі плей-офф. битиметься з Уельсом за путівку на ЧС-2022. До речі, Росія також мала грати стиковий поєдинок проти поляків, але команду Карпіна викинули з турніру через кривавих амбіцій Путіна.