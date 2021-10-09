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Спортинг --
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Порту --
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Інтер --
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СЬОГОДНІ Спорт ЧС 2022 Катар

Фінляндія – Україна: стартові склади на матч ЧС-2022

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
9 жовтня, 18:03
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Тренерські штаби Фінляндії та України оголосили склади на відбірковий поєдинок на ЧС-2022. Поєдинок пройде сьогодні в Фінляндії, початок – о 19:00
Роздягальня збірно України
Роздягальня збірно України / Фото: УАФ

Фінляндія- Україна трансляція матчу вже доступна на нашому сайті. Також поєдинок можна дивитися за допомогою сервісу OLL.TV .

Читайте також: Фінляндія – Україна: у скільки і де дивитися матч відбору на ЧС-2022

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Олександр Петраков зіграє з п'ятьма захисниками, а місце у воротах довірив досвідченому Андрію Пятову. На вістрі атаки зіграє Роман Яремчук.

Україна: Пятов, Матвієнко, Забарний, Кривцов, Соболь, Шапаренко, Степаненко, Тимчик, Циганков, Ярмоленко, Яремчук.

Запасні: Бущан, Різник, Сирота, Сидорчук, Корнієнко, Зубков, Харатін, Шабанов, Булеца, Довбик, Сікан, Караваєв.

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Фінляндія: Градецьки, Райтала, Тойвіо, Араюурі, Вяйсянен, Алхо, Лам, Камара, Лод, Йоел Пог'янпало, Пуккі.

Запасні: Йоронен, Ерікссон, Гранлунд, Ояла, Тейлор, Йенсен, Нісканен, Валакарі, Ніссіля, Іванов, Риски, Хямяляйнен.

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10
25:2
26
2
Шахтар
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Зоря
10
22:9
20
5
Дніпро-1
10
14:12
19
6
Олександрія
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металіст 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Інгулець
10
9:18
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