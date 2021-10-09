Фінляндія – Україна: стартові склади на матч ЧС-2022

Фінляндія- Україна трансляція матчу вже доступна на нашому сайті. Також поєдинок можна дивитися за допомогою сервісу OLL.TV .
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Олександр Петраков зіграє з п'ятьма захисниками, а місце у воротах довірив досвідченому Андрію Пятову. На вістрі атаки зіграє Роман Яремчук.
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Україна: Пятов, Матвієнко, Забарний, Кривцов, Соболь, Шапаренко, Степаненко, Тимчик, Циганков, Ярмоленко, Яремчук.
Запасні: Бущан, Різник, Сирота, Сидорчук, Корнієнко, Зубков, Харатін, Шабанов, Булеца, Довбик, Сікан, Караваєв.
Фінляндія: Градецьки, Райтала, Тойвіо, Араюурі, Вяйсянен, Алхо, Лам, Камара, Лод, Йоел Пог'янпало, Пуккі.
Запасні: Йоронен, Ерікссон, Гранлунд, Ояла, Тейлор, Йенсен, Нісканен, Валакарі, Ніссіля, Іванов, Риски, Хямяляйнен.