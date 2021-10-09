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Интер --
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Вильярреал --
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Манчестер Юнайтед --
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Лилль --
Севилья --
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Челси --
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Финляндия – Украина: стартовые составы на матч ЧМ-2022

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
9 октября, 18:03
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Тренерские штабы Финляндии и Украины огласили составы на отборочный поединок на ЧМ-2022. Поединок пройдет сегодня в Финляндии, начало – в 19:00
Раздевалка сборной Укркаины
Раздевалка сборной Укркаины / Фото: УАФ

Финляндия- Украина трансляция матча уже доступна на нашем сайте. Также поединок можно смотреть с помощью сервиса OLL.TV.

Читайте также: Финляндия – Украина: во сколько и где смотреть матч отбора на ЧМ-2022

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Александр Петраков сыграет с пятью защитниками, а место в воротах доверил опытному Андрею Пятову. На острие атаки сыграет Роман Яремчук.

Украина: Пятов, Матвиенко, Забарный, Кривцов, Соболь, Шапаренко, Степаненко, Тымчик, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук.

Запасные: Бущан, Ризнык, Сирота, Сидорчук, Корниенко, Зубков, Харатин, Шабанов, Булеца, Довбик, Сикан, Караваев.

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Финляндия: Градецки, Райтала, Тойвио, Араюури, Вяйсянен, Алхо, Лам, Камара, Лод, Похьянпало, Пукки.

Запасные: Йоронен, Эрикссон, Гранлунд, Ояла, Тэйлор, Йенсен, Нисканен, Валакари, Ниссиля, Иванов, Риски, Хямяляйнен.

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6
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10
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18
7
Десна
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8
Металлист 1925
10
9:13
13
9
Верес
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10
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