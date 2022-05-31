Повинні зупинити зло! Зінченко розплакався перед битвою проти Шотландії (відео)

Олександр Петраков та Олександр Зінченко провели передматчеву прес-конференцію. Розповідаємо, про що говорили представники збірної України

Олександр Зінченко не втримав емоції

Вже завтра збірна України зіграє поєдинок плей-офф відбору на ЧС-2022. Суперником нашої команди стане збірна Шотландії. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом. Онлайн матчу Шотландія – Україна пройде у нас на сайті.

Сьогодні прес-конференцію напередодні найважливішої битви провели головний тренер Олександр Петраков та хавбек збірної Олександр Зінченко. Коуч зазначив, що для нього це буде найважливіший поєдинок у кар'єрі.

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"Підготувати команду було дуже складно. Хлопці думають про свої сім'ї, як там вдома рідні. Доводилося жартувати та говорити їм, що у нас своя війна, на футбольному полі. Це було важко, але хлопці молодці. Вони слухали та готувалися. Підходимо до матчу у гарному настрої. Ми провели лише три товариські матчі. Як виглядатимуть гравці – побачимо завтра. Це буде найважливіший матч на цьому етапі мого життя".

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У свою чергу гравець Манчестер Сіті не стримав сліз. Українець згадав про дітей та українців, яким він хоче подарувати путівку на ЧС-2022.

"Ми всі разом маємо подолати це зло, бо сьогодні ця агресія проти України, а завтра буде проти когось іншого. Не можна залишати це просто так. Мій емоційний стан неймовірно підвищений. Це те, що думає вся Україна. Кожен з українців має головну мрію – зупинити війну. Я розмовляв із багатьма людьми з різних країн. Я розмовляв із українськими дітьми, вони нічого не розуміють, але кажуть одне: "Я мрію, щоб війна закінчилася".

Олександр Зінченко / Фото: Reuters

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"Якщо говорити про футбол, то у нас теж є своя мрія – поїхати на Чемпіонат світу та подарувати ці емоції українцям у цей непростий час. Вони на це заслуговують. Настрій бойовий. Кожен гравець розуміє ситуацію, яка у нас у країні. Хочу запевнити всіх, що завтра кожен гравець віддаватиме себе не на 100%, а на всі 200".

Нагадаємо, що у разі перемоги над Шотландією наша команда зіграє 5 червня з Уельсом за право поїхати на чемпіонат світу. Сам Мундіаль пройде з 21 листопада до 18 грудня в Катарі.