ЧС-2022 – це реально! Український захисник вірить в успіх збірної

Збірна України рівно за місяць зіграє стиковий матч за вихід на Чемпіонат світу 2022 проти збірної Шотландії. Команда, яка стане переможцем дуелі зіграє з Уельсом і визначить останнього учасника ЧС-2022 у Катарі від Європи.

Про перспективи національної команди розповів центральний захисник донецького Шахтаря та збірної України Сергій Кривцов:

"Шанси дуже великі, як це було до війни. Динамо велику кількість днів проводить на зборах, Шахтар провів добрі збори. Я думаю, що ці два клуби є базовими нашої збірної і, як я бачу, всі хлопці в хорошій формі.

В першу чергу, ми не повинні впасти обличчям у бруд. Як і наші воїни борються, ми маємо бути на одному з ними рівні, і принести у такий непростий час радість нашим уболівальникам, громадянам країни"