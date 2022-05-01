ЧМ-2022 – это реально! Украинский защитник верит в успех сборной

Сборная Украины ровно через месяц сыграет стыковой матч за выход на Чемпионат мира 2022 года против сборной Шотландии. Команда, которая станет победителем дуэли сразится с Уэльсом и определит последнего участника ЧМ-2022 в Катаре от Европы.

О перспективах национальной команды рассказал центральный защитник донецкого Шахтера и сборной Украины Сергей Кривцов:

"Шансы очень велики, как это было до войны. Динамо большое количество дней проводит на сборах, Шахтер провел хорошие сборы. Я думаю, что эти два клуба являются базовыми нашей сборной и, как вижу я, все ребята в хорошей форме.

В первую очередь, мы не должны упасть лицом в грязь. Как и наши воины борются, мы должны быть на одном с ними уровне, и принести в такое непростое время радость нашим болельщикам, гражданам страны"