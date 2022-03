Без Гондурасу. США та Мексика здобули путівки на Мундіаль у Катарі

Кваліфікація відбору на ЧС-2022 виходить на фінальну пряму. Вже відомі 29 з 32 учасників турніру в Катарі.

У ніч на 31 березня відбувся завершальний тур у зоні КОНКАКАФ (північноамериканського турніру). За підсумками матчів визначилися ще два учасники Мундіалю.

Збірна Мексики обіграла Сальвадор (2:0) і забезпечила друге місце у відборі, а заразом і путівку до Катару.

V A M O S



It's yet another #WorldCup qualification for El Tri! #WCQ | #WorldCup | @miseleccionmxEN pic.twitter.com/5Qm6g9aXSl