Без Гондурасу. США та Мексика здобули путівки на Мундіаль у Катарі

Число учасників чемпіонату світу в Катарі поповнили дві збірні – Мексики та США

Мексика та США зіграють у Катарі / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Кваліфікація відбору на ЧС-2022 виходить на фінальну пряму. Вже відомі 29 з 32 учасників турніру в Катарі.

У ніч на 31 березня відбувся завершальний тур у зоні КОНКАКАФ (північноамериканського турніру). За підсумками матчів визначилися ще два учасники Мундіалю.

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Збірна Мексики обіграла Сальвадор (2:0) і забезпечила друге місце у відборі, а заразом і путівку до Катару.

Футболісти збірної США, незважаючи на програш Коста-Ріці (0:2), фінішували на третьому місці.

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Раніше збірна Канади забезпечила собі путівку на чемпіонат світу. Країна з найбільшою українською діаспорою у світі вдруге в історії зіграє на чемпіонаті світу

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Кваліфікація ЧС-2022. КОНКАКАФ

Жеребкування фінальної частини чемпіонату світу з футболу 2022 року відбудеться 1 квітня у столиці Катару Досі.