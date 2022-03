Без Гондураса. США и Мексика добыли путевки на Мундиаль в Катаре

Квалификация отбора на ЧМ-2022 выходит на финишную прямую. Уже известны 29 из 32 участников турнира в Катаре.

В ночь на 31 марта состоялся заключительный тур в зоне КОНКАКАФ (североамериканского турнира). По итогам матчей определились еще два участника Мундиаля.

Сборная Мексики обыграла Сальвадор (2:0) и обеспечила второе место в отборе, а заодно и путевку в Катар.

V A M O S



It's yet another #WorldCup qualification for El Tri! #WCQ | #WorldCup | @miseleccionmxENpic.twitter.com/5Qm6g9aXSl