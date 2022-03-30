Свавілля на стадіоні. Фани атакували лазерами зірку Ліверпуля

Африканський відбір до чемпіонату світу успішно пройшли п'ять збірних. Одним із щасливчиків стала команда Сенегалу, яка залишила за бортом збірну Єгипту.
Основний та додатковий час закінчилося з рахунком 1:0, а при пробитті пенальті влучнішими були футболісти збірної Сенегалу.
Але перемогу сенегальців затьмарила поведінка їхніх уболівальників. Під час передматчевого тренування фанати закидали єгиптян пляшками та камінням.
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А під час поєдинку атакували Салаха та компанію лазерними указками.
У серії пенальті дії сенегальських фанатів стали ще помітнішими. Обличчя футболістів збірної Єгипту ставали зеленими через масову лазерну атаку під час виконання 11-метрових ударів.
Особливо діставалося лідеру збірної Єгипту Мохамеду Салаху та воротареві Мохамеду Ель-Шанаві.
This is insane! Mo Salah приймаючи penalty для Єгипту з World Cup на лінії і є 3,000 Laser pointers в його очі.- Stu Holden (@stuholden) March 29, 2022
Take a guess at what happens next. pic.twitter.com/8PvpKUBksR
Senegal fans just relentless with the laser pointers, man pic.twitter.com/5RoZpd8P1z- Henry Bushnell (@HenryBushnell) March 29, 2022
У результаті Сенегал реалізував три з п'яти пенальті, тоді як Єгипет – лише один із чотирьох. Не дивно що Єгипетська асоціація футболу подала скаргу на Сенегал.
За активне використання лазерів Сенегалу загрожує штраф. Їхнє використання у матчі заборонено правилами ФІФА.
Прихильність до нападу Mohamed Salah by Senegalese fans after the match, it is really a tragedy pic.twitter.com/bXZT6Lo6PY- Mosalah (@z2hanysalah) March 29, 2022