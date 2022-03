Свавілля на стадіоні. Фани атакували лазерами зірку Ліверпуля

Гучним скандалом завершився відбір на ЧС-2022 в африканській зоні. Уболівальники збірної Сенегалу максимально заважали футболістам Єгипту грати у футбол

Мохамед Салах був головною метою сенегальських уболівальників / Фото: Twitter, Колаж: Сьогодні

Африканський відбір до чемпіонату світу успішно пройшли п'ять збірних. Одним із щасливчиків стала команда Сенегалу, яка залишила за бортом збірну Єгипту.

Основний та додатковий час закінчилося з рахунком 1:0, а при пробитті пенальті влучнішими були футболісти збірної Сенегалу.

Але перемогу сенегальців затьмарила поведінка їхніх уболівальників. Під час передматчевого тренування фанати закидали єгиптян пляшками та камінням.

А під час поєдинку атакували Салаха та компанію лазерними указками.

У серії пенальті дії сенегальських фанатів стали ще помітнішими. Обличчя футболістів збірної Єгипту ставали зеленими через масову лазерну атаку під час виконання 11-метрових ударів.

Особливо діставалося лідеру збірної Єгипту Мохамеду Салаху та воротареві Мохамеду Ель-Шанаві.

This is insane! Mo Salah приймаючи penalty для Єгипту з World Cup на лінії і є 3,000 Laser pointers в його очі.



Take a guess at what happens next. pic.twitter.com/8PvpKUBksR - Stu Holden (@stuholden) March 29, 2022

Senegal fans just relentless with the laser pointers, man pic.twitter.com/5RoZpd8P1z - Henry Bushnell (@HenryBushnell) March 29, 2022

У результаті Сенегал реалізував три з п'яти пенальті, тоді як Єгипет – лише один із чотирьох. Не дивно що Єгипетська асоціація футболу подала скаргу на Сенегал.

За активне використання лазерів Сенегалу загрожує штраф. Їхнє використання у матчі заборонено правилами ФІФА.