Беспредел на стадионе. Фаны атаковали лазерами звезду Ливерпуля

Африканский отбор на чемпионат мира успешно прошли пять сборных. Одним из счастливчиков стала команда Сенегала, оставившая за бортом сборную Египта.

Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:0, а при пробитии пенальти точнее были футболисты сборной Сенегала.

Но победу сенегальцев омрачило поведение их болельщиков. Во время предматчевой тренировки фанаты забрасывали египтян бутылками и камнями.

А во время поединка атаковали Салаха и компанию лазерными указками.

В серии пенальти действия сенегальских фанатов стали еще более заметными. Лица футболистов сборной Египта становилось зеленым из-за массовой лазерной атаки при выполнении 11-метровых ударов.

Особенно доставалось лидеру сборной Египта Мохамеду Салаху и вратарю Мохамеду Эль-Шанави.

This is insane! Mo Salah taking a penalty for Egypt with the World Cup on the line and there are 3,000 laser pointers in his eyes.



Take a guess at what happens next. pic.twitter.com/8PvpKUBksR