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СЬОГОДНІ Спорт ЧС 2022 Катар

Андрій Пятов проведе 100-й матч у складі збірної України

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
9 жовтня, 18:25
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Воротар збірної України Андрій Пятов проведе 100-й матч у складі національної команди. Ювілейним для голкіпера буде поєдинок проти Фінляндії в відборі на ЧС-2022
Андрій Пятов
Андрій Пятов / Фото: Reuters

Пятов потрапив в стартовий склад на матч проти Фінляндії. Трансляція Україна – Фінляндія є на нашому сайті, а також дивитися зустріч можна за допомогою сервісу OLL.TV.

Читайте також: Фінляндія – Україна: у скільки і де дивитися матч відбору на ЧС-2022

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Пряму трансляцію матчу Фінляндія – Україна
дивiться на olltv
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Рекордсмени за кількістю матчів за збірну України:

  • Анатолій Тимощук (2000 – 2016) – 144
  • Андрій Шевченко (1995 – 2012) – 111
  • Андрій Ярмоленко (2009 – ...) – 103 *
  • Андрій Пятов (2007 – ...) – 100 *
  • Руслан Ротань (2003 – 2018) – 100

* – з урахуванням матчу проти Фінляндії

Пятов входив до складу збірної України ще в 2006 році і навіть поїхав з командою на ЧС-2006, але на турнірі не зіграв. Дебютувати йому вдалося 22 серпня 2007 року.

Пятов конкурував за місце в старті з Олександром Шовковським, а після його відходу зі збірної закріпив за собою статус номера 1.

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На рахунку воротаря участь в Євро-2012, Євро-2016 і Євро-2020.

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20
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10
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18
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Десна
10
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16
8
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9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
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