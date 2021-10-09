Андрей Пятов проведет 100-й матч в составе сборной Украины

Пятов попал в стартовый состав на матч против Финляндии. Трансляция Украина – Финляндия есть на нашем сайте, а также смотреть встречу можно с помощью сервиса OLL.TV.
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Рекордсмены по количеству матчей за сборную Украины:
- Анатолий Тимощук (2000 – 2016) – 144
- Андрей Шевченко (1995 – 2012) – 111
- Андрей Ярмоленко (2009 – …) – 103*
- Андрей Пятов (2007 – …) – 100*
- Руслан Ротань (2003 – 2018) – 100
* – с учетом матча против Финляндии
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Пятов входил в состав сборной Украины еще в 2006 году и даже поехал с командой на ЧМ-2006, но на турнире не сыграл. Дебютировать ему удалось 22 августа 2007 года.
Пятов конкурировал за место в старте с Александром Шовковским, а после его ухода из сборной закрепил за собой статус номера 1.
На счету вратаря участие в Евро-2012, Евро-2016 и Евро-2020.