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Аякс --
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Андрей Пятов проведет 100-й матч в составе сборной Украины

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
9 октября, 18:25
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Вратарь сборной Украины Андрей Пятов проведет 100-й матч в составе национальной команды. Юбилейным для голкипера будет поединок против Финляндии в отборе на ЧМ-2022
Андрей Пятов
Андрей Пятов / Фото: Reuters

Пятов попал в стартовый состав на матч против Финляндии. Трансляция Украина – Финляндия есть на нашем сайте, а также смотреть встречу можно с помощью сервиса OLL.TV.

Читайте также: Финляндия – Украина: во сколько и где смотреть матч отбора на ЧМ-2022

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Прямую трансляцию матча Финляндия – Украина
смотрите на olltv
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Рекордсмены по количеству матчей за сборную Украины:

  • Анатолий Тимощук (2000 – 2016) – 144
  • Андрей Шевченко (1995 – 2012) – 111
  • Андрей Ярмоленко (2009 – …) – 103*
  • Андрей Пятов (2007 – …) – 100*
  • Руслан Ротань (2003 – 2018) – 100

* – с учетом матча против Финляндии

Пятов входил в состав сборной Украины еще в 2006 году и даже поехал с командой на ЧМ-2006, но на турнире не сыграл. Дебютировать ему удалось 22 августа 2007 года.

Пятов конкурировал за место в старте с Александром Шовковским, а после его ухода из сборной закрепил за собой статус номера 1.

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На счету вратаря участие в Евро-2012, Евро-2016 и Евро-2020.

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16
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9
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10
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11
11
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9
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8
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