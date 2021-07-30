За медаль – ціле багатство: чемпіонці Токіо виписали премію в 33 мільйони

Важкоатлетка Хіділін Діас принесла скромним Філіппінам золоту медаль Олімпіади-2020. З такої нагоди на батьківщині спортсменку просто озолотили!

Хидилин Диас завоювала у Токіо золото / Фото: Reuters

Після тріумфу в Токіо Діас стане багатшою на 33 мільйони філіппінських песо – це приблизно 660 тисяч доларів або 17,7 мільйона гривень! Українцям за золото обіцяють набагато менше.

Читайте також: Китай розгнівало "потворне" фото важкоатлетки – в Мережі його подфотошопили

За золото Олімпійських ігор Діас отримає від уряду країни 10 млн песо, ще 10 млн їй виділив місцевий спортивний фонд відомого бізнесмена Мануеля Велес Пангілінана, пише news.abs-cbn.com.

Крім цього, інший філіппінський бізнесмен Рамон Сі Енг пообіцяв чемпіонці 10 млн, а конгресмен Майки Ромеро виділив ще 3 мільйони.

В тренді Медальний шанс для України! Яків Хаммо битиметься за бронзу

А ще президент Філіппінського олімпійського комітету пообіцяв дівчині будинок і ділянку в Тагайтаї - популярному туристичному місті на Філіппінах.

У 2016 році, завоювавши срібло на Олімпійських іграх в Ріо, Діас витратила свої призові на будівництво спортзалу для важкої атлетики в своєму рідному місті.

Відзначимо, що в Токіо Хіділін Діас не тільки завоювала золоту медаль у ваговій категорії до 55 кг, а й встановила олімпійський рекорд, піднявши в сумі 224 кг.