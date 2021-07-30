Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Медалі Хроники Відео Збірна України Ми в Токіо
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

За медаль – ціле багатство: чемпіонці Токіо виписали премію в 33 мільйони

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
30 липня, 13:40
Копіювати лінк
Важкоатлетка Хіділін Діас принесла скромним Філіппінам золоту медаль Олімпіади-2020. З такої нагоди на батьківщині спортсменку просто озолотили!
Хидилин Диас завоювала у Токіо золото
Хидилин Диас завоювала у Токіо золото / Фото: Reuters

Після тріумфу в Токіо Діас стане багатшою на 33 мільйони філіппінських песо – це приблизно 660 тисяч доларів або 17,7 мільйона гривень! Українцям за золото обіцяють набагато менше.

Читайте також: Китай розгнівало "потворне" фото важкоатлетки – в Мережі його подфотошопили

За золото Олімпійських ігор Діас отримає від уряду країни 10 млн песо, ще 10 млн їй виділив місцевий спортивний фонд відомого бізнесмена Мануеля Велес Пангілінана, пише news.abs-cbn.com.

Крім цього, інший філіппінський бізнесмен Рамон Сі Енг пообіцяв чемпіонці 10 млн, а конгресмен Майки Ромеро виділив ще 3 мільйони.

В тренді

А ще президент Філіппінського олімпійського комітету пообіцяв дівчині будинок і ділянку в Тагайтаї - популярному туристичному місті на Філіппінах.

У 2016 році, завоювавши срібло на Олімпійських іграх в Ріо, Діас витратила свої призові на будівництво спортзалу для важкої атлетики в своєму рідному місті.

Відзначимо, що в Токіо Хіділін Діас не тільки завоювала золоту медаль у ваговій категорії до 55 кг, а й встановила олімпійський рекорд, піднявши в сумі 224 кг.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
18
9
11
38
2
flag Японія ЯпоніяJP
16
4
7
27
3
flag США СШАUS
14
16
11
41
4
flag ОКР ОКРROC
10
13
10
33
5
flag Австралія АвстраліяAU
9
2
11
22
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
6
9
9
24
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
6
15
8
flag Нідерланди НідерландиNL
3
7
5
15
9
flag Франція ФранціяFR
3
5
5
13
10
flag Німеччина НімеччинаDE
3
4
8
15
Всі медалі
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
Новини з Токіо
Опитування
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти