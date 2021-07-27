Китай розгнівало "потворне" фото важкоатлетки – в Мережі його подфотошопили

У посольстві Китаю в Шрі-Ланці вважають, що фото, на якому спортсменка з напруженим виразом обличчя піднімає штангу, було вибране спеціально.
"Серед усіх фотографій Reuters вибрав ту, яка тільки показує, наскільки вона потворна. Не ставте політику і ідеології вище спорту і не називайте себе неупередженою медіа-організацією. Безсоромні. Поважайте дух Олімпійських ігор", – йдеться у заяві.
А ще напередодні китайська державна газета Global Times опублікувала статтю, в якій говорилося, що деякі західні медіа-організації "несправедливо націлені на Китай" під час висвітлення Олімпійських ігор.
У Мережі швидко відреагували на реакцію Китаю і спробували "згладити" конфлікт за допомогою фотожаби.