Китай розгнівало "потворне" фото важкоатлетки – в Мережі його подфотошопили

Китайських дипломатів розгнівали фото важкоатлетки Хоу Чжихуей, якими Reuters проілюстрував перемогу китаянки на Олімпіаді-2020 у ваговій категорії до 49 кг

Хоу Чжихуей і фотожаба на спортсменку / Фото: Reuters

У посольстві Китаю в Шрі-Ланці вважають, що фото, на якому спортсменка з напруженим виразом обличчя піднімає штангу, було вибране спеціально.

"Серед усіх фотографій Reuters вибрав ту, яка тільки показує, наскільки вона потворна. Не ставте політику і ідеології вище спорту і не називайте себе неупередженою медіа-організацією. Безсоромні. Поважайте дух Олімпійських ігор", – йдеться у заяві.

А ще напередодні китайська державна газета Global Times опублікувала статтю, в якій говорилося, що деякі західні медіа-організації "несправедливо націлені на Китай" під час висвітлення Олімпійських ігор.

У Мережі швидко відреагували на реакцію Китаю і спробували "згладити" конфлікт за допомогою фотожаби.