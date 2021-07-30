"Чи виграю наступну Олімпіаду": український дзюдоїст дав гучну обіцянку після поразки росіянину

Яків Хаммо їхав в Токіо з однією метою – виграти олімпійську медаль. Але сьогодні наш дзюдоїст поступився в поєдинку за "бронзу" росіянину Тамерлану Башаєву.
"Вибачте, що не виправдав очікувань, – Яків був дуже засмучений. – Але нічого. Проведемо роботу і виграємо наступну Олімпіаду".
До речі, у вирішальній сутичці наш спортсмен залишився без тренера. Віталія Дуброву вилучили в попередньому поєдинку і дискваліфікували до кінця дня. За що?
"Тренер може говорити лише під час команди "мате". Тобто, коли рефері зупиняє сутичку. А він кричав під час боротьби, емоційно реагував", – пояснив Хаммо.
Нагадаємо, результати всіх українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо є на нашому сайті в окремому матеріалі.
Також у нас є повний розклад Олімпіади-2020 на кожен день, де окремо виділені всі медальні старти.
А загальний медальний залік Олімпійських ігор в Токіо ви можете також знайти на нашому сайті. Таблиця оновлюється після кожного фіналу.