Зустрінемося в Парижі: у Токіо попрощалися з Паралімпійськими іграми

У Токіо пройшла урочиста церемонія закриття Паралімпійських ігор-2020. Яскраве шоу увінчалося гасінням паралімпійського вогню і передачею естафети Парижу-2024

Закриття Паралімпіади у Токіо / Фото: REUTERS

Під час церемонії закриття глядачів розважали актори в яскравих костюмах з національним колоритом, а також акробати на ходулях.

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Відзначимо, що закриття пройшло без присутності глядачів на трибунах – карантин.

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Потім погасили Паралімпійський вогонь, а президент Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонс офіційно оголосив Паралімпійські ігри в Токіо закритими.

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Завершилася церемонія грандіозним салютом.

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Наступні літні Паралімпійські ігри пройдуть в Парижі влітку 2024 року традиційно відразу після Олімпіади. А зимова Паралімпіада відбудеться вже через півроку! Ігри прийме Пекін з 4 по 13 березня.

Україна закінчила Паралімпіаду на шостому місці в загальному медальному заліку! На рахунку українських паралімпійців 98 медалей, серед яких 24 золоті. Підсумкова таблиця медалей Паралімпіади на нашому сайті.